الحكومة تنفي إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي 2021/2022

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّها لم تصدر أي قرار في هذا الشأن.

لا تغيير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّ إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير 2022، ولمدة 15 يوما، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

استعدادات امتحانات التيرم الأول

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّها بدأت استعداداتها النهائية لعقد امتحانات التيرم الأول، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، لافتة إلى أنّه جرى التنبيه على المديريات باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم وتطهير اللجان، ومنع التجمعات وضبط عملية الدخول والخروج من اللجان والحفاظ على المسافات الأمنة بين الطلاب، وقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وللحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، موضحة أنّه حال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).