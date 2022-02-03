تعيين وكلاء جدد في جامعة الإسكندرية لمدة 3 سنوات.. بينهم «سيدة»

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارات بتعيين وكلاء جدد، وشملت القرارات تعيين الدكتورة جيهان محمود السيد أحمد، الأستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة 3 سنوات.

وكيل جديد لكلية الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية

وشملت القرارات أيضا، تعيين الدكتور عصام مصطفى محمد وهبة، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة 3 سنوات.

وكيل جديد لكلية شؤون المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية

كما شملت القرارات، تعيين الدكتور وليد عبدالعظيم إبراهيم البرقي، رئيس مجلس قسم الهندسة الصحية بكلية الهندسة، وكيلا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة 3 سنوات.