متحدث الصحة: تعاملوا مع الأعراض التنفسية على أنها إصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ من يصاب بأعراض تنفسية، يتوجب عليه الحفاظ على نفسه من التداعيات، فضلا عن مسئوليته تجاه أحبائه مثل الأسرة والمجتمع.

وأضاف «عبدالغفار»، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «يجب أن يأخذ المصاب حذره، وفي حالة الإصابة بأي أعراض تنفسية يجب التعامل معها على أنها إصابة كورونا، وهو ما يستلزم متابعة الأعراض والعزل في المنزل».

الإجراءات الواجب اتخاذها

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «في حالة ضيق التنفس والارتفاع المستمر في درجات الحرارة ووجود أعراض تنفسية شديدة يجب أن نتوجه إلى أقرب مستشفى، ويجب أن نلتزم بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم استخدام نفس أدوات باقي أفراد الأسرة، ولو أمكن يجب تخصيص حمام منفصل، أو تطهير الحمام الذي يستخدمه كل أفراد الأسرة».

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك فارق بين التعامل مع المرض على أنه لا يستدعي الإصابة بالفزع، وبين الحرص واتخاذ الحذر.

أوميكرون سريع الانتشار

وأردف: «هناك ارتفاع في معدلات الإصابات، وهذا الأمر جزء من وجود التحورات، إذ أن المتحور الجديد يمتلك قدرة على نقل العدوى تفوق المتحورات السابقة، فمتحور دلتا يمكنه نقل العدوى إلى 7 أشخاص تقريبا، مقابل 16 أو 17 شخصا لمتحور أوميكرون».

نتيجة طبيعية للمتحور الجديد

وأضاف أنّ زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة نتيجة منطقية لمتحور أوميكرون، إذ أن الأعداد المعلنة تخص المواطنين الذين يُكشف عليهم في المستشفيات، لكن المصابين بأعراض خفيفة يعزلون أنفسهم في البيوت ولا يتم رصدهم، لكن يُرصدون بشكل مجتمعي.