تسليم مشروعات تنموية لأهالي المنصورية بأسوان بعد إعادة إعمار قريتهم

استهلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة أسوان، بتفقد عدد من منازل قرية المنصورية مركز دراو، بعد إعادة إعمارها من قبل مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة، كما سلمت عددا من المشروعات التنموية للأهالي، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

دور المجتمع المدني في دعم الجهات التنفيذية

وأثنت وزيرة التضامن، على الجهود المبذولة من أجل إعادة إعمار المنازل، وكذلك الخدمات الموجودة بها، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني في دعم الجهات التنفيذية من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

ومن جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أنّ اختيار الـ40 منزلا جاء من كل النجوع بالقرية، وكانت معايير الاختيار أن تكون الأسرة من الأسر الأشد احتياجا، ويكون المنزل متهالك فعليا، مشيرا إلى أن عملية الاختيار جاءت بناء على أبحاث اجتماعية تم إجرائها لتلك الأسر.

وقال «زمزم»، إنّ هناك بعض المنازل الذي تم إعادة إعمارها بشكل كامل، كما أن هناك منازل تم فرشها فرش كامل، بداية من غرفة الاستقبال وحتى غرف النوم وحتى غرفة الأطفال والأجهزة المنزلية، وتم تزويد وتصميم المنازل بالألوان التي يفضلها أهالي أسوان وقرى النوبة.

رافق وزيرة التضامن فى زيارتها لقرية المنصورية الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان.