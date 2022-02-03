وزيرة الهجرة تهنئ «أبو حطب» لاختياره عضوا بالوكالة السويدية

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور عاصم أبو حطب، الباحث وأستاذ مشارك في قسم الاقتصاد بالجامعة السويدية للعلوم الزراعية في أوبسالا بالسويد، وأحد المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع.. بأبناء النيل»، لاختياره أحد الأعضاء التسعة، للمجلس العلمي للوكالة السويدية للتعاون الدولي «SIDA»، التابعة لوزارة الخارجية السويدية، بقرار من الحكومة السويدية الجديدة.

بقرار من الحكومة السويدية الجديدة

وتتركز مهام المجلس في تقديم الدعم العلمي لوزارة الخارجية السويدية، بحيث تكون توجهات السياسة الخارجية للحكومة «ومن بينها التعاون الدولي، والتبادل التجاري والاقتصادي مع دول العالم، والمعونات والمساعدات الإنمائية للدول النامية» مبنية على نتائج علمية تضمن نجاحاتها في إحداث التأثيرات والتغييرات المأمولة.

ويمثل أعضاء المجلس التسعة فروع البحث العلمي الرئيسية، وقد تم اختياره للنواحي الاقتصادية والمرتبطة بالعلوم الاجتماعية الأخرى.

اختياره تم للنواحي الاقتصادية والمرتبطة بالعلوم الاجتماعية الأخرى

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن فخرها واعتزازها لاختيار الدكتور عاصم أبو حطب ضمن الأعضاء التسعة للمجلس العلمي للوكالة السويدية للتعاون الدولي «SIDA»، التابعة لوزارة الخارجية السويدية، بقرار من الحكومة السويدية الجديدة، مؤكدة على أن الدكتور عاصم يعد نموذجا مصريا ملهما للمصريين بالخارج، لما يبذله من جهد كبير في تخصصه العلمي واسهاماته العلمية المهمة، استطاع من خلالها أن ينال احترام المجتمع السويدي وثقة الحكومة السويدية.

ووجهت وزيرة الهجرة التحية للشباب المصريين بالخارج، لما يبذلونه من جهد عظيم في سبيل رفعة وسمو وطنهم مصر، من خلال ما يحققونه من نجاحات في كل المجالات، وكذلك دورهم في دعم المواقف الوطنية والترويج لمصر خارجيا، فضلا عن تعاونهم للاستفادة من خبراتهم في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في المرحلة الحالية.