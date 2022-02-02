وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق «مصر تستطيع بالصناعة» قريبا

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن استعدادها خلال الفترة الراهنة، لإطلاق النسخة السادسة من سلسة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي ستطلق تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» قريبا، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضحت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، أن المؤتمر سيضم عددا من علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة بمجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء حول العالم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الرئيسي من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، هو ربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم مصر، واستقطاب العقول المنيرة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، أما عن المحاور التي ستناقش خلال جلسات النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، تتضمن الآتي:

محاور مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

- مناقشة تطوير صناعات الدواء.

- مناقشة استخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي COP27.

- العمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.

- مناقشة سبل توطين صناعة السيارات.

تنظيم 5 مؤتمرات بمشاركة 242 عالمًا مصريًا

جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أطلقت 5 نسخ من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف ربط الطيور المهاجرة بوطنهم واستقطاب العقول النيرة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج، وجرى تنظيم الـ5 مؤتمرات بمشاركة 242 عالمًا مصريًا يمثلون تخصصات مختلفة، وإنشاء 27 مشاركة وبرنامج توأمة بين الجامعات والجهات الوطنية والدولية التي يعمل بها العلماء المصريين بالخارج، ومن أبرز النسخ «مصر تستطيع بالتعليم»، ومؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة».