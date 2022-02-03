التفاصيل الكاملة لأول «وثيقة تأمين» على المصريين المقيمين في الخارج

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مطلع يناير 2022، أول وثيقة للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج، بقيمة تأمينية 100 ألف جنيه، تصرف في حالة الوفاة الطبيعية، والوفاة إثر حادث، بقيمة اشتراك 100 جنيه سنويا.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان صحفي، أن المبادرة لاقت إقبالًا كبيرًا من المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، حيث تم سحب أكثر من 40 ألف وثيقة تأمين، وكانت النسبة الأعلى للدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة لأول وثيقة للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

التفاصيل الكاملة لأول «وثيقة تأمين» على المصريين بالخارج

يمكن الحصول على وثيقة التأمين من خلال زيارة المنصة الإلكترونية للمجمع التأميني، عبر هذا الرابط، وتسجيل اسم المستفيد، والتأكد من هويته، وملئ البيانات المطلوبة، وسداد رسوم الوثيقة إلكترونيا، ومن ثم طباعة الوثيقة.

البيانات المطلوبة لاستخراج وثيقة التأمين

الاسم، الرقم القومي، السن، أرقام هواتف أحد الأقارب، اسم وعنوان أحد الأقارب، للتواصل معه حال حدوث مشكلة أو في حالة الوفاة، وتكون مدة وثيقة التأمين عام واحد فقط، ويمكن زيادتها إلى 3 سنوات، بقيمة اشتراك 100 جنيه فى السنة الواحدة.

الاستفسار حول وثيقة التأمين

يمكن الاستفسار عن وثيقة التأمين من خلال زيارة البريد الإلكتروني للتواصل مع مسؤولي مجمعة التأمين على المصريين بالخارج، أو من خلال 50 خطا ساخنا لسرعة التواصل مع المجمعة.

فقدان وثيقة التأمين

وحال فقدان وثيقة التأمين يمكن زيارة المنصة الإلكترونية لمجمعة التأمين، وطباعة وثيقة التأمين مرة أخرى، من خلال باركود.

وحال تغير الدولة المضيفة، أكدت وزارة الهجرة أن وثيقة التأمين تهتم باسم المؤمن عليه، وليس محل إقامته، أي أنه في حالة السفر لدولة مضيفة أخرى، لا يتطلب ذلك تغيير وثيقة التأمين.

موقف المسافرين غير الشرعيين من وثيقة التأمين

تشمل وثيقة التأمين جميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، حتى حال السفر بشكل غير شرعي، وحال وفاة المؤمن عليه بالخارج يمكن الاتصال على الخطوط الساخنة، أو البريد الإلكتروني لمجمعة الاتحاد التأميني المصري، والإبلاغ عن حالة الوفاة، ومن ثم صرف تكاليف نقل وشحن الجثمان.