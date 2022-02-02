وزيرة الهجرة: إصدار 40 ألف وثيقة تأمين على المصريين بالخارج

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، تقريرا بشأن المصريين بالخارج المشتركين في أول تأمين تطبقه الوزارة على المصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة الرقابة المالية، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وذلك خلال يناير 2022، وهو الشهر الأول لإطلاق التأمين.

النسبة الأكبر من المشتركين في الدول العربية

استعرض التقرير عدد المصريين بالخارج المشتركين في التأمين، مشيرا إلى أن عدد المشتركين في شهر يناير 2022 وهو الشهر الأول لتطبيق التأمين، وصل إلى 42 ألفا و552 وثيقة تأمينية، وكان للدول العربية النسبة الأكبر من عدد المشتركين وصلت إلى 97.78% من إجمالي عدد الدول، وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول وتلاها دول: الكويت، الأردن، الإمارات، إيطاليا، قطر، عمان، البحرين، قبرص، اليونان على الترتيب.

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ورصد التقرير ردود أفعال المصريين بالخارج المشتركين في التأمين حول معرفتهم به وبشروطه والحالات التي يغطيها، مشيدين باهتمام الدولة بحل المشكلات التي يتعرضون بالخارج وتلبية احتياجاتهم، معربين عن تقديرهم لتوفير تأمين بمبلغ بسيط يمكن للجميع دفعه، لتغطية حالات الوفاة.

التأمين يغطي كل حالات الوفاة

أوضح المصريون بالخارج ممن اشتركوا في التأمين، أن إجراءات الاشتراك سهلة، وأنهم سيحرصون على الترويج للاشتراك في التأمين بين معتزمي السفر والمصريين في الدول المقيمين بها.

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من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على ما يتم بذله من جهد في إطار التعاون لإتاحة أول تأمين للمصريين المسافرين والمقيمين بالخارج، وانعكس ذلك في عدد المشتركين خلال يناير الماضي في أول شهر لتطبيق التأمين، ويؤكد على سهولة الإجراءات التي يتم اتباعها تيسيرا على المصريين بالخارج.

ولفتت الوزيرة إلى أن إتاحة أول تأمين للمصريين المسافرين والمقيمين بالخارج، جاء تلبية لكثير من المطالبات من المصريين بالخارج لتوفير تأمين يغطي حالات الوفاة سواء الوفاة بحادث أو الوفاة الطبيعية، لضمان عودة كريمة في هذه الأوقات العصيبة، دون الحاجة إلى تقديم شهادة إعسار أو غيرها من الأوراق.

كيفية التسجيل في وثيقة تأمين المصريين بالخارج

أوضحت «مكرم» أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تضم شركات التأمين المقرر لها تطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وقالت إن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين، والتي تم تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2022، تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمما للتأمين، وذلك عبر الدخول على الرابط ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل، ثم يُدخل المصري بالخارج بياناته الخاصة ويسدد قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه فقط في السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، عبر الرابط: https://epti-egy.org/ep/.