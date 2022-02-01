موعد بداية الدراسة الترم الثاني 2022.. تفعيل الحضور والغياب بالمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية الدراسة الترم الثاني 2022، مؤكدة أن الدراسة تبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو في نفس العام، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، كاستمرار تعقيم المدارس بشكل يومي وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة.

موعد بداية الدراسة الترم الثاني 2022.. تفعيل الحضور

ذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنه مع موعد بداية الدراسة الترم الثاني 2022، سيكون الحضور في المدارس إلزاميا، وسيتم تفعيل الحضور والغياب، مؤكدة أنه سيتم استكمال المناهج الدراسية لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني، وأنه تم التنبيه على جميع المدارس، بضرورة شرح المقررات الدراسية وفق الخطط الزمنية المحددة لها.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في بيان سابق، إن قرار تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا، يعود إلى لجنة العلمية لمكافحة كورونا، وليس لوزارة التعليم، مؤكدا أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التعليمية للطلاب، يجب عليهم استغلالها خلال فترة الإجازة، للتدريب على فهم مخرجات التعلم في المقرر الدراسي.

نصائح قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

مع تحديد وزارة التربية والتعليم، موعد بداية الدراسة الترم الثاني 2022، قال الدكتور ربيع عبد الوهاب، خبير تربوي، إن هناك دورا مهما على الطلاب في المرحلة الابتدائية، يجب عليهم القيام به، لأن هذه المرحلة تعتبر الأهم في العملية التعليمية، التي تعد أساسا لباقي مراحل التعليم، خاصة في ظل تطبيق الوزارة منظومة التعليم الجديدة.

وأضاف عبد الوهاب لـ«الوطن»، أن الدراسة في الترم الثاني، تستلزم من الطالب التركيز على الفهم والبعد عن الحفظ، خاصة أن المناهج الجديدة تقيس مخرجات التعلم ومتابعة مصادر التعلم المختلفة، التي هيأتها الوزارة، مثل: قناة مدرستنا، وبنك المعرفة، وجميع المنصات التعليمية، التي تساعد الطلاب، وتقدم خدمة تعليمية متطورة، فضلا عن ضرورة تنظيم الوقت، وتخصيص جزء منه للترفيه وممارسة الرياضة.

نظام التعليم الجديد يحتاج الطالب المثقف

أشار الخبير التربوي، إلى أن الدراسة مع التيرم الثاني، تستلزم الاشتراك في الأنشطة المدرسية، فهي التي تنمي الهويات المختلفة سواء كانت علمية أو أدبية أو رياضية وتنمية المهارات العقلية وزيادة المعارف من خلال القراءة المتنوعة في مجالات العلوم المختلفة، موضحا أن نظام التعليم الجديد يحتاج الطالب المثقف واسع الاطلاع.

وأكد الدكتور ربيع عبد الوهاب، أنه يقع على عاتق أولياء الأمور مسئولية كبيرة في توجيه الأبناء، وإتاحة الفرصة للاعتماد على الذات في الحصول على المعلومة، بالتزامن مع انطلاق موعد بداية الدراسة الترم الثاني 2022، ويجب مساعدة الأبناء في تحمل المسئولية، وتشجيعهم على مواصلة الدراسة، والتعلم بطريقة حديثة مطورة، وتشجيع الأبناء على البحث الاطلاع، وعدم التركيز على الجانب المعرفي فقط.