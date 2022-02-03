الأوقاف توزع لحوم صكوك الإطعام بالقاهرة والجيزة.. وجمعة: يجوز تكون من زكاة المال «صور»

انطلقت سيارات توزيع لحوم صكوك الإطعام للمحافظات من وزارة الأوقاف، قبل قليل، من أمام ديوان عام الوزارة، محملة بتوزيع 5 أطنان من لحوم صكوك الإطعام سيتم توزيعها على محافظتى القاهرة والجيزة.

مشروع صكوك الإطعام

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهمية مشروع "صكوك الإطعام" في خدمة المجتمع، ولاسيما الأسر الأَولى بالرعاية من المستحقين الذين سيتم توزيع هذه الصكوك عليهم بدءًا من اليوم الخميس، موضحًا أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب، و100 طن فى شهر شعبان، و200 طن فى شهر رمضان، بإجمالي 400 طن خلال الأشهر الثلاثة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ الوطن عقب انطلاق السيارات من أمام مقر وزارة الأوقاف: "بدأنا المشروع مع وزارة التضامن ببعض المحافظات بـ3 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية ضمن قاعدة مدققة، لتوزيع اللحوم شهريا عليهم، وتصل إلى منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمسجد أو الكشك".

وأوضح أن وزارة الأوقاف تعاقدت مع وزارة التموين لشراء 1000 طن لحوم، وتم ذبحها في مجازر البساتين بضوابط وتحت إشراف طبي وبيطري، وتم تجميدها حتى تصل للمواطنين، متابعا:" وهذا جزء من سياسة الدولة المصرية في الحماية الاجتماعية، ولم نجبر أحدا ولم نفعل مثلما فعلت إحدى الجماعات التي كانت توزع اللحوم لشراء الأصوات الانتخابية".

سعر صك الإطعام

وعن سعر الصكوك قال: "سعر صك الإطعام على مدار العام 300 جنيه فقط، وهو موجود في مديريات الأوقاف طوال الأسبوع، والحسابات موجودة الآن في البنوك في فوري والبريد المصري والزراعي والبنك الأهلي وبنك مصر: "حريصون على أن تكون الصكوك مؤمنة ولا يتم التلاعب فيها" .

وعن تساؤلات الناس عن هل يجوز الصك يكون من زكاة المال، أجاب الوزير: "أنا أقول نعم يجوز، وأصلها ان تذهب للفقراء والمساكين، كما يجوز أن تكون من الصدقات وكفارة اليمين وإفطار الصائم، علما بأنّ الصكوك تذهب لمن يستحقها".

وتابع:" وزارة الأوقاف تهدف إلى توفير لحوم صكوك الإطعام مرة كل شهر بدلاً من أن تعطى هذه الأسر مرة واحدة فى السنة فى صكوك الأضاحى، وأملنا أن نعطيهم مرة كل أسبوعين، ثم مرة كل أسبوع، موضحاً أن اللحوم تصل إلى المستحقين بعزة وكرامة، وبمتابعة من جميع أجهزة الدولة تحقيقاً لأعلى درجات المصداقية والشفافية".