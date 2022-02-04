درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-2-2022 في مصر
كتب:
انتصار الغيطانى
09:58 ص | الجمعة 04 فبراير 2022
درجات الحرارة اليوم الجمعة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يكون باردا على محافظات القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل االشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.
واضافت هيئة الأرصاد في بيان عنها، أنّ الطقس سيشهد أمطار متوسطة وغزيرة وتكون رعدية أحيانا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.
وأشارت الأرصاد، إلى أنّ الأمطار ستكون بين خفيفة ومتوسطة، ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري، وسيناء، ومدن القناة، تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وعلى فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على الأنحاء، ستكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
درجات الحرارة اليوم الجمعة
القاهرة 16 10
الإسكندرية 16 11
وادي النطرون 16 11
طنطا 16 10
شبين الكوم 16 10
دمنهور 17 10
بلطيم 16 10
مطروح 17 11
السلوم 17 10
سيوة 17 10
بورسعيد 18 11
دمياط 18 11
الزقازيق 16 10
المنصورة 16 10
الإسماعيلية 16 10
السويس 16 10
العريش 18 11
رفح 19 11
رأس سدر 16 09
نخل 1401
نويبع 16 13
طابا 15 11
كاترين 07 01
الطور 1708
شرم الشيخ 2014
الغردقة 21 12
مرسى علم 20 11
الفيوم 16 09
بني سويف 1607
المنيا 1707
أسيوط 17 07
سوهاج 17 07
قنا 18 07
الأقصر 18 09
أسوان 20 10
إدفو 2008
أبو سمبل 1908
الوادي الجديد 19 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 22 12
حلايب 21 13
رأس حدربة 21 13.
درجات الحرارة على المدن العربية
مكة 2615
المدينة 2511
الرياض 2816
المنامة 23 18
أبو ظبي2416
الدوحة 2517
الكويت 2513
دمشق 0904
بيروت 1714
عمان 0906
القدس 08 07
غزة 1612
بغداد 2106
مسقط 24 19
صنعاء 2409
الخرطوم 3013
طرابلس 20 11
تونس 24 09
الجزائر 19 05
الرباط 21 09