درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-2-2022 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يكون باردا على محافظات القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل االشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

واضافت هيئة الأرصاد في بيان عنها، أنّ الطقس سيشهد أمطار متوسطة وغزيرة وتكون رعدية أحيانا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى أنّ الأمطار ستكون بين خفيفة ومتوسطة، ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري، وسيناء، ومدن القناة، تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وعلى فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على الأنحاء، ستكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 10

دمنهور 17 10

بلطيم 16 10

مطروح 17 11

السلوم 17 10

سيوة 17 10

بورسعيد 18 11

دمياط 18 11

الزقازيق 16 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 16 10

السويس 16 10

العريش 18 11

رفح 19 11

رأس سدر 16 09

نخل 1401

نويبع 16 13

طابا 15 11

كاترين 07 01

الطور 1708

شرم الشيخ 2014

الغردقة 21 12

مرسى علم 20 11

الفيوم 16 09

بني سويف 1607

المنيا 1707

أسيوط 17 07

سوهاج 17 07

قنا 18 07

الأقصر 18 09

أسوان 20 10

إدفو 2008

أبو سمبل 1908

الوادي الجديد 19 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 22 12

حلايب 21 13

رأس حدربة 21 13.

درجات الحرارة على المدن العربية

مكة 2615

المدينة 2511

الرياض 2816

المنامة 23 18

أبو ظبي2416

الدوحة 2517

الكويت 2513

دمشق 0904

بيروت 1714

عمان 0906

القدس 08 07

غزة 1612

بغداد 2106

مسقط 24 19

صنعاء 2409

الخرطوم 3013

طرابلس 20 11

تونس 24 09

الجزائر 19 05

الرباط 21 09