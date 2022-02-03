الأرصاد تحذّر من أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. تصل إلى القاهرة الليلة
كتب:
انتصار الغيطانى
09:19 ص | الخميس 03 فبراير 2022
أمطار على الاسكندرية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية، وحبات البرد، تكون متوسطة ومتفاوتة على القاهرة وبعض محافظات الدلتا الليلة.
وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس يكون معتدلا خلال ساعات النهار على محافظة القاهرة الكبري، وشمال الدلتا، وعدد كبير من محافظات الجمهورية ومدن القناة، ويعود للبرودة مع بداية ساعات الليل، ويزداد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، ومدن القناة، وجنوب الوجه البحري، مع استمرار سقوط الأمطار خفيفة ومتوسطة على مدار اليوم، على السلوم، ومطروح والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وذلك على فترات متقطعة.
حالة طقس اليوم
وتابعت غانم لـ«الوطن»، أنّ طقس اليوم نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة مستمر، نتيجة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي السطحي على البحر المتوسط، والمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
القاهرة 20 10
الإسكندرية 19 08
وادي النطرون 19 11
طنطا 19 09
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 20 08
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 10
دمياط 19 09
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 09
الإسماعيلية 20 09
السويس 20 10
العريش 17 08
رفح 20 08
رأس سدر 20 10
نخل 1001
نويبع 21 12
طابا 19 10
كاترين 14 01
الطور 2108
شرم الشيخ 2313
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 11
الفيوم 20 07
بني سويف 2006
المنيا 2006
أسيوط 20 06
سوهاج 20 07
قنا 20 07
الأقصر 22 07
أسوان 23 07
إدفو 2308
أبو سمبل 2207
الوادي الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 23 12
حلايب 23 13
رأس حدربة 22 13