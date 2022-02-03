الأرصاد تحذّر من أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. تصل إلى القاهرة الليلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية، وحبات البرد، تكون متوسطة ومتفاوتة على القاهرة وبعض محافظات الدلتا الليلة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس يكون معتدلا خلال ساعات النهار على محافظة القاهرة الكبري، وشمال الدلتا، وعدد كبير من محافظات الجمهورية ومدن القناة، ويعود للبرودة مع بداية ساعات الليل، ويزداد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، ومدن القناة، وجنوب الوجه البحري، مع استمرار سقوط الأمطار خفيفة ومتوسطة على مدار اليوم، على السلوم، ومطروح والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وذلك على فترات متقطعة.

حالة طقس اليوم

وتابعت غانم لـ«الوطن»، أنّ طقس اليوم نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة مستمر، نتيجة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي السطحي على البحر المتوسط، والمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 20 10

الإسكندرية 19 08

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 09

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 20 08

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

بورسعيد 20 10

دمياط 19 09

الزقازيق 20 10

المنصورة 19 09

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 17 08

رفح 20 08

رأس سدر 20 10

نخل 1001

نويبع 21 12

طابا 19 10

كاترين 14 01

الطور 2108

شرم الشيخ 2313

الغردقة 22 12

مرسى علم 22 11

الفيوم 20 07

بني سويف 2006

المنيا 2006

أسيوط 20 06

سوهاج 20 07

قنا 20 07

الأقصر 22 07

أسوان 23 07

إدفو 2308

أبو سمبل 2207

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 23 12

حلايب 23 13

رأس حدربة 22 13