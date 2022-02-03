الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بطقس الصباح.. موجة عدم الاستقرار ستبدأ ظهرا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار الأحوال الجوية بداية من ظهر اليوم وحتى مساء غدا الجمعة وفقا لتقارير الهيئة، موضحةً: «مش عاوزين ننخدع بالطقس خلال ساعات الصباح، لأنه مشمس وهناك استقرار في الأحوال الجوية، لكن بعد فترة الظهيرة سنبدأ التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلى سطح الأرض».

البداية من الرياح

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، مقدمة برنامج هذا الصباح، الذي يعرض على قناة «إكسترا نيوز»، أن الطقس سيبدأ بالعنصر الأولي وهو نشاط الرياح بعد فترة الظهر، وستكون سرعات الرياح ما بين 40 و50 كم في الساعة محملة بالأتربة على مناطق الجمهورية كافة، وبخاصة الأماكن المكشوفة والطرق الصحراوية.

فرص سقوط الأمطار

وتابعت عضو هيئة الأرصاد الجوية: «مع دخول ساعات الظهيرة ستبدأ الأمطار تتساقط على بعض مناطق السواحل الغربية للبلاد، حيث تبدأ متوسطة ومع تقدم ساعات النهار والمساء، ستبدأ كميات الأمطار في الزيادة وتكون من متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية للبلاد مثل الإسكندرية ومطروح».

وواصلت: «ومع دخول ساعات الليل ستبدأ الأمطار تمتد إلى القاهرة الكبرى، وستتأثر محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة بأمطار من متوسطة إلى خفيفة وتكون رعدية أحيانا، وستشهد محافظات جنوب الصعيد نشاطا للرياح مثير للرمال والأتربة وذورة حالة عدم الاستقرار ستكون غدا الجمعة، باستمرار سقوط الأمطار على مناطق الجمهورية كافة وبخاصة السواحل الشمالية للبلاد، وستسقط عليها أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية ويتساقط معها حبات البرد والقاهرة الكبرى وبعض مدن القناة ومحافظات شمال الصعيد من خفيفة إلى متوسطة».