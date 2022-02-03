إزالة مقهى للسيدات وإعادته إلى أصله «زاوية للصلاة» بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية حملة موسعة اليوم الخميس، لإزالة التعديات الواقعة على زاوية للصلاة بشارع «صلاح الدين»، تابعة لمديرية الأوقاف، تنفيذاً لقرار وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، رقم 24 لسنة 2022، بعد قيام البعض بالتعدي على زاوية الصلاة وتحويلها إلى مقهى للسيدات.

قوة من الشرطة لإزالة مقهي مخالف للسيدات بالمطرية

وكلف محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، لجنة برئاسة محمد سمير، نائب رئيس مركز المطرية، والشيخ علي خالد، مفتش بإدارة أوقاف المطرية، وبحضور العميد عبد العزيز البدراوي، مأمور مركز شرطة المطرية، وقوات تأمين مركز شرطة المطرية، ومسؤول التعديات بالمركز، لإزالة التعديات على زاوية «مختار حسين»، بشارع «صلاح الدين»، في مدينة المطرية.

إزالة محتويات المقهى وإعادة الشيء إلى أصله

وبحسب بيان صدر عن رئاسة مركز ومدينة المطرية، قبل قليل، فقد تمت إزالة محتويات المقهى، وإعادة الشيء إلى أصله، لاستخدامها كزاوية للصلاة تُقام فيها الشعائر الدينية والصلوات، وتحرر بالواقعة محضر التنفيذ الإداري رقم 262 لسنة 2022 إداري مركز شرطة المطرية.