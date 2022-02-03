«التعليم» تحدد حالات الإعفاء من امتحانات الثانوية العامة 2022 (مستند)

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات الإعفاء والتخفيض من امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014، والقرار الوزاري رقم 218 لسن 2018، مشددة على ضرورة التزام الطلاب بأداء الامتحان في المواد التي قاموا بتسجيلها في استمارة التقدم الإلكترونية، ويسمح للطلاب بتعديل أي من المواد التخصصية ما لم يؤدوا الامتحان فيها، وذلك بالنسبة للشعبة العلمية فقط.

وأكدت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يجوز إعفاء الطلاب المصريين من امتحان اللغة الأجنبية الثانية إذا كانت الدول التي كانوا يقيمون فيها لا تدرس هذه اللغة، على أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثاني الثانوي العام المصري في دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية والتحق بالمدارس المصرية بالصف الثالث الثانوي، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من اللغة الثانية، ويُرسل الطلب إلى المديرية فرع شؤون الطلاب والامتحانات لبحث مدى أحقية الطالب في الإعفاء من الامتحان فيها، ويُرفق طلب الإعفاء باستمارة التقدم للامتحان.

يجوز إعفاء الطلاب المصريين العائدين من الخارج من دراسة اللغة الأجنبية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه عند نجاح الطالب يُمنح شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويُكتب في خانة اللغة الأجنبية الثانية «مُعفى»، ويخفض تبعاً لذلك المجموع الكلي للدرجات بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للطلاب الوافدين لهم الحق في الإعفاء من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية عند التقدم لامتحان الصف الثالث الثانوي، إذا كان الطالب التحق بالصف الثانوي مباشرة ولم يدرس اللغة الثانية في الصف الأول الثانوي، ويُرفق باستمارة التقدم للامتحان، ويجوز للطالب دراسة إحدى اللغات الأجنبية كالإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والصينية، كلغة أجنبية ثانية.

إعفاء الطالب من الامتحان في اللغتين

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب المصريين العائدين من الخارج والوافدين يجوز إعفائهم من دراسة اللغة الأجنبية الأولى والثانية، وفي حالة إعفائهم من اللغتين يمنح مُصدقة بالمواد التي أدى الامتحان فيها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطلب الطالب احتساب درجة اعتبارية له في المواد التي أعلى منها عند منحه المصدقة.