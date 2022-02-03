استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة لشاب لأول مرة بمستشفى شبراخيت

أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجهود ونجاح الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة وجراحة المناظير بمستشفى شبراخيت المركزي، في استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة وإعادة التوصيل، لشاب في العقد الثالث من عمره، يعاني من انسداد في الأمعاء متكرر، نتيجة إصابته بـ«متلازمة بوتز جيغرز».

وقام الفريق الطبي بمستشفى شبراخيت، بقيادة الدكتور محمود شكر، مدير المستشفى، والدكتور أحمد صابر بركة، استشاري الجراحة العامة، والدكتور عمرو سعد بسيوني، اخصائي الجراحة العامة ونائب المدير لشؤون الزمالة، والدكتور بهاء مرزوق عبد الحميد، اخصائي الجراحة العامة، والدكتور إسلام محمد الصايم، طبيب متدرب زمالة جراحة عامة، والدكتور محمد عطية ريحان، طبيب متدرب زمالة جراحة عامة، والدكتور أمير محمد الشريف، اخصائي التخدير، بإجراء الجراحة النادرة، تحت إشراف الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية.

محافظ البحيرة يقدم الشكر للفريق الطبي

وأعرب محافظ البحيرة عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي بمستشفى شبراخيت، وإلى الأجهزة المعاونة وإدارة المستشفى، تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية، لتقديم خدمات طبية متميزة، وخاصةً في التخصصات الدقيقة.

المحافظ يوجه بتوفير سبل الدعم

كما وجه محافظ البحيرة بتقديم كل سبل الدعم للجهات الصحية في البحيرة، لإجراء مثل هذه العمليات الهامة، مشيداً بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة بالمحافظة في القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية للمواطنين.