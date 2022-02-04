شروط إعفاء طالب الثانوية العامة من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

تيسيرا على الطلاب والراغبين في ذلك، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات يتم فيها إعفاء الطالب بهذه المرحلة من امتحان اللغات الأجنبية وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم 218 لسنة 2018.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة حالات وشروط إعفاء طالب الثانوية العامة من اللغة الأجنبية الثانية وفقًا لما ذكرته الوزارة في بيان لها.

حالات إعفاء الطالب من امتحان اللغة الثانية بالثانوية العامة

وفيما يلي نعرض بعض الحالات والشروط الخاصة بالطلاب ويتم إعفائهم من اللغة الثانية وذلك للمصريين الذين كانوا يدرسون في بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية وهي كما يلي:

- في حال اجتياز الطالب ونجاحه في الصف المناظر للصف الثاني الثانوى العام في دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية والتحق بالمدارس المصرية بالصف الثالث الثانوي، فعلى الراغبين في الإعفاء من اللغة الثانية في هذه الحالة أن يتقدموا إلى مدرستهم بطلب للإعفاء من اللغة الثانية يرسل إلى المديرية إدارة شئون الطلبة والامتحانات، لبحث الأمر واتخاذ القرار الحاسم هل يحق للطالب الإعفاء من الامتحان فيها أم لا.

- ويرفق طلب الإعفاء باستمارة التقدم للامتحان الخاص به، وعند نجاح الطالب يتم منح شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ويكتب في خانة اللغة الأجنبية الثانية «معفي»، ويخفض تبعا لذلك المجموع الكلى للدرجات بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

- وفي حال الطلاب الوافدين فإنه يحق لهم الإعفاء من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية وذلك إذا كان الطالب قد التحق بالصف الثانى الثانوى مباشرة ولم يدرس اللغة الثانية في الصف الأول الثانوي ويرفق باستمارة التقدم للامتحان طلب الإعفاء.

- ويجوز إعفاء الطلاب الوافدين من الخارج، من دراسة اللغة الأجنبية الأولى والثانية وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يطلب احتساب درجة اعتبارية له في المواد التي أعفي منها عند منحه المصدقة.