تشييع جثمان عايدة عبدالعزيز غدا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

كشفت ميادة، ابنة أخت الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز، عن موعد ومكان جنازة الفقيدة، التي وافتها المنية عصر اليوم الخميس، عن عمر ناهز 92 عامًا.

وقالت ميادة، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ صلاة الجنازة على الفنانة عايدة عبد العزيز ستُقام عقب صلاة الجمعة، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بينما يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر، بينما لم يُحدد بعد موعد تلقي العزاء.

وكانت من أبرز أعمال عايدة عبد العزيز الفنية، مشاركتها مع عادل إمام في «النمر والأنثى»، بشخصية عدلات، وأيضا دورة الجدة في «يوميات ونيس»، بجانب مشاركتها في العديد من الأعمال التي منها: «حائط البطولات»، و«عفاريت الأسفلت»، و«فجر الإسلام»، و«ملكة في المنفى»، و«أوراق مصرية»، و«الفرار من الحب»، و«كعب داير»، و«هليوبولس»، و«خلطة فوزية»، و«كشف المستور»، و«بوابة إبليس» و«خرج ولم يعد»، «الحفار».