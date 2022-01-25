التخطيط: معدلات النمو تصل إلي 6.6% ولم نتعرض للتضخم بسبب كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر لم تشهد أى تضخم بسبب أزمة كورونا، مبررة ذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الجائحة، وكان من بينها استمرار العمل مع الحفاظ على المواطنين والعمال، وقرار ضخ 100 مليار جنيه.

وتابعت الوزيرة خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مصر اتخذت قرارات حكيمة جنبت الدولة أى تراجع أو وقف للعمل.

خطر الانفجار السكاني

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تشهد معدلات تنمية جيدة قد تصل 6.6%، محذرة من الزيادة السكانية وأن الانفجار السكاني يهدد معدلات التنمية.

وأشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بجهود وزارة التخطيط في إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن وضمان حقوق كافة الفئات في ضوء اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.

وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط

وأشار «أبو العلا»، إلى أن وجود وحدة حقوق الانسان داخل وزارة التخطيط في منتهى الأهمية، حيث يقع على عاتقها التسويق لمبادرة حياة كريمة باعتبارها واحدة من المشروعات التنموية الضخمة على مستوى العالم، وما تتضمنه من إقرار بحقوق أبناء مصر.

ولفت النائب أيضا إلى جهود الدولة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة، وتوفير قروض للمرأة المعيلة، وضمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن كل تلك الحقوق ينبغي أن يرتكز عليها عمل وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط.

وأكد «أبو العلا»، أن وزارة التخطيط أعلنت عن معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة التى توجه للمحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير محددة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة.

وشدد على أن هذه المعادلة التمويلية تعزز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتمكِن المحافظات من تقدير حصتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي لمشروعات التنموية، بحيث يعتمد توزيع الاستثمارات بين المحافظات على مجموعة مؤشرات من بينها الفقر، البطالة، الخدمات الصحية والتعليمية، ونسبة إتاحة الخدمات الأساسية كالصرف الصحى، المياة النظيفة، وإعالة المرأة، بما يعزز مفهوم اللامركزية.

تسائل النائب البرلماني عن تأثير الاقتصاد العالمي وما يمر به من موجات تضخم على معدلات النمو المستهدف في مصر سواء فى السنة المالية الحالية أو المقبلة.