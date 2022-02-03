فحص 70 ألف طفل حديث الولادة ضمن «الأمراض الوراثية»

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 70 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاقها فى 13 يوليو الماضى حتى أمس، بهدف الوصول إلى جيل صحى وخالٍ من مسببات الإعاقة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة فى مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مرضاً وراثياً للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الأمراض الـ19 التى يتم الكشف عنها تشمل «قصور الغدة الدرقية الخلقى، تضخم الغدة الكظرية الخلقى، أنيميا الفول، التليف الكيسى، فرط شحميات الدم الوراثى، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعى هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، وغيرها من الأمراض.