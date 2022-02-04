مستشار وزير التموين: مصر بها 7 مناطق تعوم على كميات هائلة من الذهب

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين للذهب، إن الذهب هو أحد الأوعية الاستثمارية الجيدة جدًا منذ الستينات، عندما كان سعر الجرام الواحد يساوي جنيهًا مصريًا، والآن أصبح في العام الماضي يساوي 985 جنيهًا، وبالتالي فإن كل من اشترى الذهب هو آمن تمامًا وهو مركز قيمة جيد جدًا، واستثمار ناجح، وهناك زيادة سنوية في أسعار الذهب تعادل 23%، إضافة إلى أن تسييله أمر سهل جدًا و«استثمار آمن بيقعد لولاد ولادنا».

7 مناطق تعوم على الذهب

وأضاف «فرج» في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، الخميس، أن مصر لديها 7 مناطق تعوم فوق كميات هائلة من الذهب أبرزها منطقة في الصحراء الشرقية بها 19 ألف طن من الكوارتز إضافة إلى منطقة البرامية وحمش، ومناطق أخرى كثيرة، مشددًا على أن «الدهب عمره ما بيزعل حد، وكل من استثمر في الذهب يعتبر نفسه أنه أنجز وفي آمان».

احتياطي استراتيجي للدولة والأفراد

وشدد مستشار وزير التموين للذهب، على أن الذهب يعتبر احتياطي استراتيجي للأفراد والدولة لأن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا في المناجم وكلما زاد الاحتياطي الاستراتيجي للذهب أصبحت العملة المصرية أقوى، مشيرًا إلى أن صناعة الذهب صناعة قومية والدولة تدعمها كصناعة مهمة.

11 شركة للتنقيب

وأوضح أن مصر ماضية بقوة في هذا المجال ووزارة البترول والثروة المعدنية طرحت 11 شركة للتنقيب عن الذهب منها 7 شركات أجنبية و4 شركات محلية، بالإضافة إلى منجم السكري الذي يعتبر واحدًا من أكبر عشر مناجم في العالم باحتياطي استراتيجي 12 مليار أوقية، ومصر لها مستقبل واعد في صناعة الذهب، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدًا بمدينة الذهب، وأن تكون مصر رائدة لصناعة وتجارة الذهب في الشرق الأوسط.