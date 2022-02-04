السقا: «حكم لقاء الكاميرون صايع كورة.. وعايزين نركز في اللي جاي»

قدّم الكابتن عبد الظاهر السقا، قائد المنتخب الوطني سابقا، عدة نصائح للمنتخب الوطني للفوز بكأس أمم أفريقيا، قائلا: «افرحوا ساعتين وركزوا في اللي جاي، ولازم يحصل اجتماع دلوقتي للتهنئة، وكيفية الحفاظ على المكسب وكمية اللياقة البدنية، وده بيكون من خلال الاستشفاء والنوم الكويس جدا، والتغذية، وأي حد عنده كدمة متكسلش تروح العيادة تعمل الجلسة بتاعتك».

السقا ينصح اللاعبين بالاستشفاء والنوم جيدا والتغذية

وأضاف «السقا»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «الناس اللي مش قادرة تتمرن ممكن تعمل جري خفيف على الملعب، محدش يجي على نفسه ولازم تكون فايق تماما».

ولفت إلى أن الكاميرون كانت عنيفة في أول ربع ساعة من مباراة اليوم، «الكرات الثابتة وكمية ضربات ركنية جت علينا كتيرة، والحكم كان جاي علينا، منقدرش نمسك عليه حاجة لكن صايع كورة وتحكيم وعارف إن الكاميرون كويسة جدا في النقطة دي، فحسب 3000 ضربة ثابتة لهم».

وتابع: «الخطورة كانت من الضربات الثابتة والركنيات، فيه واحدة فيهم غمضت فيها ومقدرتش أبص، وبالتالي أول ربع ساعة كانت أخطر وقت في الماتش، لأنه على أرضهم وسط جمهورهم، وبعد نصف ساعة دخلنا معاهم الماتش وبقينا ند بند».

ناقد رياضي: ماتش الكاميرون بطولي

من جانبه علق أمين عبد الحميد، الناقد الرياضي، على مباراة المنتخب والكاميرون في أمم أفريقيا، قائلا إن هذه المباراة كانت مباراة بطولية، بعيدا عن الفنيات والظروف المحيطة.

وأضاف «عبد الحميد»، خلال لقاء بنفس البرنامج، «احنا بنلعب ماتش للتالت على التوالي 120 دقيقة منهمم ماتشين ركلات ترجيح، ودي حاجة صعبة جدا وإرهاق».