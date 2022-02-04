إصابة سائق ومساعده في انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي «صور»

شهد الطريق الإقليمي في المنوفية، اليوم الجمعة، انقلاب سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى إصابة السائق ومساعدة بجروح وكسور، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما انتقلت قوة من قسم شرطة السادات إلى مكان الواقعة لمعرفة التفاصيل وبدء التحقيقات.

تفاصيل انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي

كانت غرقة عمليات محافظة المنوفية، قد تلقت إخطارا بانقلاب سيارة نقل ثقيل (تريلا) على الطريق الإقليمي في المنوفية، ما أدى إلى إصابة سائق السيارة ومساعده، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي بالقرب من كارتة الخطاطبة بمركز السادات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع 6 أشخاص في حادث بالواحات

من ناحية أخرى، شهد طريق الواحات بمحافظة الجيزة، فجر اليوم، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري بالكيلو 150 بطريق الواحات، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى أقرب المستشفى بواسطة سيارات إسعاف، وإزالة آثار الحادث وجاري استكمال التحريات والتحقيقات لكشف ملابسات كيفية وقوع الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق. .