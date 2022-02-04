عمار حمدي يبدأ جلسات العلاج الطبيعي في أبو ظبي قبل سفره للنمسا

يبدأ عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، جلسات علاج طبيعي بشكل خفيف، وذلك في فندق إقامة بعثة الأهلي في أبو ظبي، بعد إصابته بالرباط الصليبي، خلال تدريب الفريق، أمس الخميس، استعدادا لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي، المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد السبت، ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن «عمار» يبدأ اليوم تنفيذ برنامج علاج طبيعي لتقليل آلام الركبة التي تطارده منذ أمس، واشتكى منها اللاعب بشدة منذ أن ضربته الإصابة.

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