سائق توك توك ينهي حياة زميله بـ«ضربة مفك» في السلام: خلاف على الركاب

أنهى سائق توك توك، حياة زميله طعنا بمفك في دائرة قسم شرطة السلام أول، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم والأداة المستخدمه في الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة، تمهيدا لتفريغها لمعرفة ملابسات الجريمة.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعن في الصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أيمن. م» 31 عاما، سائق توك توك، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وإصابته بجرح طعني في الصدر.

التحريات: خلاف على أولوية تحميل الركاب

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وزميل له بسبب أولوية تحميل الركاب، وأضافت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت وقام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بمفك في منطقة الصدر، وأشارت التحريات بأن زملاء المجني عليه نقلوه إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.

ضبط المتهم بإنهاء حياة زميل سائق التوك توك

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه كان يدافع عن نفسه وأنه لم يقصد قتل المجني عليه.

وأوضح أن المجني عليه أخذ منه الركاب وأثناء معاتبته تعدى عليه باللفظ وحاول أو يعتدي عليه بالضرب، وقام بإخراج مفك من مركبة التوك توك قيادته، في محاولة لإرهابه ولكنه وبدون قصد أصابه بطعنة في الصدر.