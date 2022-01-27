سقوط رجل من الدور الخامس بدار السلام.. ظروف غامضة تحيط بموته

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض سقوط رجل من الطابق الخامس في دائرة قسم شرطة دار السلام، بعد نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن بعد إصدار التقرير، وكلفت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات الخاصة بالواقعة، وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي، لسماع أقوالها.

سقوط شاب من الطابق الخامس بالسلام

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا بسقوط شاب من الطابق الخامس، في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال موقع البلاغ، عثر على جثة رجل يدعى أحمد ع. ص.، 45 سنة، وسط بركة من الدماء، أسفل العقار المقيم به، وتبين إصابته بكسور في أماكن متفرقة من الجسم، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

شاب ينهي حياته شنقا في الطالبية

في الجيزة، يكثف رجال المباحث، جهودهم لكشف غموض إنهاء شاب لحياته شنقا داخل منزله في دائرة قسم شرطة الطالبية، عقب نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وبحث مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، مع استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات، بأن الشاب يعاني من مرض نفسي، ما جعله يصنع مشنقة لينهي حياته، مشيرة إلى أنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وتم إعداد تقريرا بشأن الواقعة وملابساتها، وجار إرساله إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.