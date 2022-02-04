توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار وصقيع وشبورة ونشاط للرياح

بعد أن شهدت عدد من المناطق تساقط أمطار اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا السبت طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس الأحد، فتنعدم فرص تساقط الأمطار، ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد، ويكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على جميع الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن طقس يوم الاثنين، تنعدم فرص تساقط الأمطار أيضا، بينما يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 20، والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 7 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 22، والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.