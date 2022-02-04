10 آلاف جنيه زيادة في أسعار رينو كادجار 2022.. تعرف على المواصفات

مع بداية شهر فبراير الجاري، أعلن عدد من الوكلاء المحليين للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي عن ارتفاع في قائم الأسعار لعدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل 2022، ومن ضمن القائمة سيارة «رينو كادجار 2022»، حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة وصلت إلى 10,000 جنيه، لمختلفة الفئات المتاحة بالسوق المحلي.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «رينو كادجار» بعد الزيادة الأخيرة، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها، بحسب المُعلن من الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل المحلي للسيارة في مصر.

أسعار رينو كادجار 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر في السوق المحلي في 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 408,000 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 448,000 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 458,000 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 468,000 جنيه.

تجهيزات رينو كادجار 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 130 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 205 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 10.1 ثانية، فيما تستهلك متوسط 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد رينو كادجار 2022

-الطول الكلي 4449 مم.

-العرض الكلي 1836 مم.

-الارتفاع الكلي 1607 مم.

-طول قاعدة العجلات 2646 مم.

-ارتفاع السيارة عن الأرض مسافة 200 مم.

-سعة الصندوق الخلفي 472 لتر.

وسائل الأمان في كادجار 2022

تتوافر السيارة موديل 2022 مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «6 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائر، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إليكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج تدعيم الفرامل، وأنظمة المساعدة على المرتفعات، ومراقبة ضغط الإطارات، تثبيت مقاعد الأطفال، مانع إدارة المحرك للحماية ضد السرقة، حساسات ركن خلفية؛ بالإَضافة إلى مثبت ومحدد للسرعة، وفرامل يد كهربائية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك، مرايات جانبية كهربائية، حليات من الكروم حول الزجاج الجانبي للسيارة، وجنوط 17 بوصة.