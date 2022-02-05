«لفتة».. حكاية «صبي عالمة» كوَّن ثروة 22 مليون جنيه من تصنيع المخدرات

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على «صابر. ك»، 43 عاما، وشهرته «لفتة» في منطقة المحلة الكبرى بالغربية، بتهمة تحويل شقة سكنية في بلوكات المساكن الشعبية إلى مصنع سري لتصنيع مخدر الشابو.

طبال و«شاويش أفراح»

ووفقا للتحريات فإن المتهم كان يعمل منذ صغره طبالا، في الأفراح الشعبية، خلف الراقصات، في حفلات الزفاف بمحافظة الغربية والمناطق المجاورة لها، وبمرور الوقت لم يعد العمل يدر عليه الربح المنشود، حيث قلت الأفراح التي تعتمد على الراقصات الشعبيات، فتحول إلى «شاويش أفراح» لتجميع النقطة، ثم هجر المهنة وتحول إلى منادي سيارات في شارع عمومي بالمحلة الكبرى.

تعلم الخلطة

وأضافت التحريات أن المتهم رافق خلال عمله بركن السيارات عددا من متعاطي وتجار المخدرات، وتعلم الخلطة من أحد زبائنه، في الجراج، فقرر تحويل شقة إيجار قديمة مستأجرة في منطقة المساكن الشعبية بالمحلة إلى مصنع مخدرات وخاصة مخدر الشابو، حتى ذاع صيت المتهم، ولاحقته الأجهزة الأمنية حتى تمكنت من ضبطه.

رصد نشاط المتهم

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لقيامه بتجهيز معمل لتصنيع مخدر الأيس الشابو بإحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية لترويجه على عملائه.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الأيس «الشابو» ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض، وبتفتيش الشقة أمكن ضبط كمية لمخدر الأيس «الشابو» وزنت 9,500 كيلو جرام وأدوات ومعدات خاصة بتصنيع المواد المخدرة و المواد الخام الخاصة بالتصنيع.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإعداد وتجهيز المعمل بمشتملاته من أدوات ومواد خام بقصد تصنيع مخدر الآيس «الشابو».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (22,000,000) إثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.