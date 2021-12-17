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محمود مسلم

ضبط 10 كيلو حشيش وكميات من مخدر الشابو والهيروين بالغردقة

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الوطن
02:36 م | الجمعة 17 ديسمبر 2021
مخدرات

مخدرات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر قيام «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة» بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط مسكنه، وبحوزته «طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - ميزان حساس»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفان للاتصال بعملائه.

ضبط شخصين بمطروح لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح من ضبط «شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمطروح» حال استقلالهما سيارة ملك والد أحدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما «10 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة لترويج المواد المخدرة والهاتفان للاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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