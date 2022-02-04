عرض المتهمين بقتل طفل لسرقة هاتفه في عين شمس على الطب الشرعي  

قررت النيابة العامة، عرض المتهمين بقتل الطفل نور الدين، 15 عاما، لسرقة هاتفه، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وبيان إذا كان المتهمون وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما قررت استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليه لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل قتل الطفل نور الدين

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات بوفاهة طفل متأثرا بإصابته، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى نور الدين، 15 عاما، وبالفحص تبين وجود إصابات في مناطق متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة؛ تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات عن أنه خلال عودة المجني عليه في ساعة متأخرة إلى منزله استقل توك توك، وحاول السائق بالاشتراك مع آخر، سرقة هاتف المجني عليه، وعندما رفض تسليم هاتفة للمتهمين، تعديا عليه وألقياه من التوك توك، فاصطدمت رأسه في كتلة خرسانية، وفقد الوعي على الفور، وأوضحت التحريات، أن الأهالي نقلوا الطفل المجني عليه إلى المستشفى؛ إلا أنه فارق الحياة.

ضبط المتهمين بقتل الطفل نور الدين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة عين شمس من تحديد المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بأنهما حاولا سرقة هاتف المجني عليه، وعندما رفض وتمسك بهاتفه تم دفعه من التوك توك وسقط على الأرض.