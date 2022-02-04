إحباط تهريب «ماريجوانا» وقلم تجسس مع راكب قادم من نيويورك بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمطار القاهرة الدولي مبنى رقم 3 برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من زيت ومخدر الماريجوانا، وصاعقين، وقلم تجسس، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.

الاشتباه في حقائب راكب قادم على رحلة نيويورك

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران، القادمة من نيويورك، اشتبه عبدالحليم محمد مأمور اللجنة الجمركية، في الأمتعة الشخصية لراكب أمريكي من أصل مصري، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة هاني محمود مأمور الفحص، فتلاحظ وجود أجسام غريبة.

وبالعرض على تامر رمزي نائب المدير، قام بتكليف مصطفى صادق مأمور الجمرك، وأميرة طلبة مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود كمية من زيت ومخدر الماريجوانا، و2 صاعق، وقلم تجسس، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

تحريز المواد المضبوطة مع الراكب

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب الجمركي.