إحباط 3 محاولات لتهريب أقراص مخدرة وأدوية وكروت ميموري بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، 3 محاولات تهريب لعدد من الأقراص المخدرة وعبوات الأدوية البشرية وكروت ميموري، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أقراص مخدرة وأدوية بشرية وكروت ميموري

المحاولة الأولى كانت في الإدارة الثانية، برئاسة أحمد سعد مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث برئاسة اللواء حاتم نصار والعميد محمود إسماعيل رئيس مباحث مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، إذ ضبط راكب أوروبي من أصل مصري بحوزته 34 شريطا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الرحلة القادمة من ميلانو.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة، ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف عبد السلام عادل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية، أجاب بالنفي.

ضبط 6 عبوات دوائية مخبأة داخل الملابس

وقام وائل محمد إمبابي مدير الحركة، والمشرف على الصالة، بتكليف أحمد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 6 عبوات دوائية مخبأة داخل الجيوب بالملابس داخل حقائب الراكب بداخلها 228 وحدة من الأدوية غالية الثمن.

أما المحاولة الأخيرة فكانت بالإدارة الثالثة برئاسة أسامة دياب مدير الإدارة، وفي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب علي ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية، أجابت بالنفي.

وقام أحمد محمود البسيوني، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا، ما أسفر عن ضبط 3950 كارت ذاكرة أخفتهم الراكبة في أماكن حساسة بجسدها.

تشديد الرقابة والإجراءات الجمركية

وقرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام 17 و 18 و19 لسنة 2022 وإحالة الراكب الأول للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.