أحداث تشويقية غامضة في أول رواية للكاتبة آية الحسيني بمعرض الكتاب

أطلقت الكاتبة آية الحسيني أول رواية لها بمعرض الكتاب في دورته الـ 53 بعنوان «تعب السر» صادرة عن دار الوردة للنشر والتوزيع.

وأضافت آية الحسيني، لـ«الوطن»: «تدور الرواية في قالب خيالي ماورائي، حيث تذهب شابة للعمل عند سيدة كبيرة السن غامضة الطباع وليس هناك شيء معروف عن حياتها، لدرجة ان اسمها مجهول، وعن طريق حياة الفتاة داخل البيت واطلاعها على قصاصات بخط يد السيدة، تتمكن من معرفة ماضيها، وكيف تتقاطع خطوطهما القدرية سويا، ودور أسطورة توأم الروح في حياتهما».

ومن أجواء العمل تضمن غلاف الرواية: تغيب السيدة عن البيت لأيام، ولا أحد يعرف أين تختفي كل هذا الوقت، تلك السيدة بيضاء الشعر رغم صغر سنها، يقولون إنها صديقة الأولياء وخليفة الشيطان، وصنيع عزيزة السحارة، وأنها مستجابة الدعاء فلا تؤذيها، بالكاد تتكلم وكأنها فطرت على الصمت، قصاصات مدونة بالرصاص الباهت وكروت تاروت، كان هذا كل ما أمامي لأعبر داخل زوايا روحها ولأكتشف من هي السيدة التي لا يعلم أحد شيئا عنها أكثر من شكلها وابتسامتها الطيبة».

معرض الكتاب 2022

وتشهد الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا جماهيريا كثيفا وأعلنت وزارة الثقافة أن عدد الزائرين لمعرض الكتاب أمس الجمعة 4 من فبراير، شهد دخول 297 ألف زائر، محققا كثافة جماهيرية ضخمة هي الأعلى في عدد الزوار منذ انطلاق الفعاليات، خاصة أنه تزامن مع بداية إجازات نصف العام الدراسي، ليصل إجمالي عدد الزائرين خلال التسعة أيام الأولى إلى قرابة المليون زائر.

ويقام معرض الكتاب تحت رعاية الرئيس السيسي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، ويشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.