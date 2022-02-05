محافظ جنوب سيناء: تسليم 2965 وحدة سكنية والموافقة على إنشاء 12000 أخرى

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، فتح باب التقديم للحصول على شقة ضمن مشروعات وزارة الإسكان في جنوب سيناء، الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنَّ هذه الوحدات السكنية جاهزة للتسليم وكاملة المرافق.

وقال إن وزارة الإسكان أنشأت في جنوب سيناء، وحدات تخضع لشروط وضوابط الوزارة في مدن المحافظة، وعددها 4000 وحدة سكنية، وسلّمت كل الوحدات عدا 1035 شقة لم يجر تسليمها، مؤكدا الموافقة على 12000 وحدة سكنية أخرى.

1000 مواطن تقدموا للحصول على الشقق

وأضاف فودة أنّ مديرية الإسكان برئاسة المهندسة نجلاء عبدالحافظ مدير عام مديرية الإسكان، اتفقت مع وزارة الإسكان؛ لتوزيع هذه الوحدات على المواطنين الموجودين ضمن قوائم الانتظار.

أوضح أن إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري 1035 شقة موزعة على 3 مدن هي أبورديس، أبو زنيمة، نويبع، مشيرًا إلى أنه جرى فتح الباب أمام المنتظرين في المدن الثلاث للتقدم بالأوراق للحصول على وحدة سكنية.

أشار إلى أن 1000 مواطن تقدّموا من أجل الحصول على الوحدات السكنية، وقال إنه يجرى إرسال الملفات إلى وزارة الإسكان بعد فحصها من قبل المديرية، تمهيدًا للتسليم في العيد القومي للمحافظة.

12000 وحدة سكنية جديدة

وأكد محافظ جنوب سيناء، الموافقة على إنشاء 5000 وحدة سكنية على مستوى مدن المحافظة، عدا مدينة شرم الشيخ، نصيب العاصمة منها «الطور» 2000 وحدة، مشيرا إلى أنّ هذه الوحدات ستكون موافقة لشروط وضوابط المحافظة.

ونوّه بالاتفاق على إنشاء 5000 وحدة سكنية في منطقة الرويسات بشرم الشيخ، وهي كاملة التشطيب والمرافق، وستُطرح ضمن مشروع تطوير الرويسات الذي يُنفّذ حاليا.