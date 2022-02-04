تعرف على سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة.. ارتفع 3 جنيهات

سجّلت أسعار الذهب على الصعيد العالمي، ارتفاعا طفيفا للمرة الثانية على التوالي، نهاية الأسبوع، مدعوما بتراجع الدولار وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة بلغت 0.15% بما يعادل 1,807.67 دولار تقريبا، كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة قوية فوصلت لنحو 0.22% أي 1.808 دولار تقريبا.

و تحكم أسعار الذهب حول العالم قاعدتين، أولهما عامل العرض والطلب، وثانيهما التغيرات التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهاتان القاعدتان تتم مراعاتهما بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زاد سعر الذهب.

سعر الذهب محليا

ارتفعت أسعار الذهب محليا في محلات الصاغة بقيمة 3 جنيهات ليباع جرام الذهب عيار24 بسعر يتراوح بين 907 و910 جنيهات منتصف التعاملات اليومية، اليوم الجمعة، وعيار 21 بسعر796 جنيها، وسجل عيار 18 سعر682 جنيها متأثرا بتراجع الدولار وارتفاع سعر الأوقية.

أسعار الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي ارتفع سعر الأوقية ليباع بسعر 1812.16دولار مقابل 1.808.94 دولار للأوقية بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية ويعد هذا الارتفاع هو الثاني وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 58.26 دولار، وسجل عيار 22 سعر 53.40 دولار وبيع عيار21 بسعر 50.97 دولار فيما بيع عيار 18 بسعر 43.69 دولار منتصف التعاملات اليومية للبورصات العالمية .

سعر المعادن

وبالنسبة لتداولات اليوم في المعادن النفيسة الأخرى غير الذهب، صعدت الفضة بنسبة 0.55% لتتداول عند مستويات 22.508 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر النحاس بنسبة 0.31% لتبلغ قيمته 4.4848 دولار للأوقية .

سيناريوهات متوقعة للمعدن النفيس

وتوقع عدد من الخبراء انخفاض أسعار الذهب إذا لم يستعيد الدولار قوته، والعكس صحيح.