قبل فتح باب الحجز.. ما هو التخصيص الفوري لوحدات الإسكان المتوسط؟

أيام قليلة تفصلنا عن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط دار مصر وسكن مصر وجنة، حيث أنه من المقرر أن يبدأ الحجز لتلك الوحدات في 15 فبراير الجاري حتى 8 مارس وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3٪ و8٪ متناقضة.

التخصيص الفوري لوحدات الإسكان المتوسط

ويتساءل الكثير من المواطنين عن معنى التخصيص الفوري لوحدات الإسكان المتوسط، إذ أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أنَّ معنى التخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان بأسبقية الحجز، هو أنه يتمّ الحجز عن طريق التقديم على الموقع الإلكتروني أولًا ورفع الأوراق المطلوبة للتقديم، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مراجعة البيانات التي تم تقديمها.

المدن التي تطرح بها وحدات سكنية جاهزة للتسليم

مشروع «سكن مصر»، يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - الشروق)، وفيما يتعلق بمشروع «دار مصر» سوف تكون الوحدات في مدن (السادات - و15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر).

بينما يشمل مشروع «JANNA» طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، بمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يسدد المواطن 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

مساحات الوحدات

تتراوح مساحة وحدات مشروع سكن مصر 106م2 إلى 133م2، كاملة التشطيب، أما وحدات مشروع «جنة» تتراوح بين 100م2 و151م2، فيما تتراوح مساحة مشروع «دار مصر» من 100م2 و150م2.