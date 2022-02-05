عمة أحد ضحايا الشيخ زايد أمام المحكمة: «مفيش تفاوض.. والقصاص هو اللي هيبرد نارنا»

وصلت أسر ضحايا حادث الشيخ زايد إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، لحضور جلسة القضية المتهم فيها كريم الهواري بقتل 4 شباب عن طريق الخطأ، والمنتظر الحكم فيها خلال ساعات، بعد أن أثبتت التحقيقات المتهم كان في حالة سكر وتبين أنه تحت تأثير مخدر الكوكايين، كما انتقل أصدقاء الضحايا إلى المحكمه يحملون لافتات تحمل اسمهم وصورهم، معلنين أنهم لم يفرطوا في حقهم داعين لهم بالرحمة.

وقالت عمة يوسف العباسي أحد الضحايا في فيديو لـ «الوطن» أنها تثق في عدالة القضاء المصري، وترفض التفاوض من جهه والد كريم الهواري تجاه دم إبن شقيقها، قائلة: «إلا الدم أديني أبنك أقطعة بأيدي وسناني وتاخد كام! خد عمري»، معلنه أن كريم الهواري كان متخذاً قرار القتل سلفاً بقيادة لسيارته بسرعة فاقت 200 كم/س مخموراً وتحت تأثير مخدر الكوكايين، قالت أنها لن يبرد نارها إلا القصاص العادل.