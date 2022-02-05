تشكيل الأهلي المتوقع أمام مونتيري: طاهر يقود الهجوم

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الأهلي المتوقع أمام مونتيري المكسيسي، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، 5 فبراير، في الإمارات، ضمن أول مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية.

وعلم «الوطن سبورت» من مصادر داخل فريق النادي الأهلي، ملامح تشكيل الأهلي المتوقع في لقاء اليوم أمام مونتيري، حيث استقر الجهاز الفني للأهلي، الاعتماد على طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم الصريح في ظل غياب محمد شريف لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية فضلا عن إصابة الثلاثي حسام حسن وصلاح محسن وبيرسي تاو.

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