التنمية الحضارية: هدفنا نرجع القاهرة الإسلامية أجمل مدن العالم

كشف المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، عن تفاصيل تطوير القاهرة التاريخية، قائلا: «إحنا آسفين للقاهرة الإسلامية على ما حدث لكِ والانتهاكات التي تعرضتِ لها بسبب الأيادي التي امتدت إليها وشوهت منظرها وشوهت التاريخ، واعتذارنا سيتحول إلى فعل يستهدف إعادة القاهرة الإسلامية التاريخية أجمل مدن العالم».

ترميم العمارات لتكون ذات واجهات إسلامية

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «تم ترميم العمارات لتكون ذات واجهات إسلامية، وجرى تحديد ككل التدخلات للمباني الأثرية، وفي منطقة عزبة أبو قرن بذلنا جهودا كبيرة لنقل الناس من أكبر منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية لمدينة السلام، بأكثر من 4 آلاف أسرة».

كل القاهرة هتتقفل لو اتطورت مرة واحدة

وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، أن الدولة تستهدف تطوير كل القاهرة التاريخية، بواقع 5 مناطق في المرحلة الأولى، مثل الحاكم ودرب اللبانة وباب زويلة والحسين: «منقدرش نشتغل في القاهرة كلها مرة واحدة، لأننا كدة نشلها والقاهرة كلها هتتقفل».

وأكد خالد صديق: «نعمل على الحفاظ على النسيج العمراني في القاهرة التاريخية، ولن يتم الاقتراب من أي من المباني التاريخية والإسلامية لهدمها، بل إن تطوير القاهرة التاريخية هدفه الحفاظ على التراث العالمي الممتد، والمهن الدخيلة على القاهرة التاريخية ستخرج منها بكرامة، في محلات مرفقة وبها كافة الخدمات، مختتما كلامه موضحا أنه سيتم خلال عام الانتهاء من تطوير واجهات القاهرة التاريخية».