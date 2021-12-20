التنمية الحضارية: 20 مليون مواطن بالحضر كانوا يعيشون في مناطق غير مخططة

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، إن تكلفة مشروعات الصندوق ستتجاوز 900 مليار جنيه، إذ أن هناك مشروعات سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات، كما أن بعض المشروعات سيتم تنفيذها ضمن رؤية 2030.

توجيه رئاسي بالارتقاء بالمواطنين

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح عبر شاشة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميين همام مجاهد ومنة فاروق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالارتقاء بحياة المواطنين على المستوى المعيشي، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير المناطق غير المخططة بلغ 318 مليار جنيه.

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أنه جرى الانتهاء من تطوير 59 منطقة بمساحة 4600 فدان، ويتم العمل في 79 منطقة، حيث كان 20 مليون مواطن مصري يعيشون في مناطق غير مخططة بالحضر، بما يمثل 20% من المجتمع المصري.

توسع في تنفيذ مشروعات الصندوق

وأردف خالد صديق، أن الصندوق يتوسع في تنفيذ المشروعات ويعمل على الانتهاء منها في الأوقات المحددة لها، كما يستهدف رفع كفاءة الخدمات التي يوجهها للمواطنين.

وفي وقت سابق، أكد صديق أن سقف طموحات الصندوق زاد خاصة بعدما اكتسب اسمه الجديد بدلا من الاسم القديم «تطوير العشوائيات»، لافتًا إلى أن الصندوق يستهدف تطوير عواصم ومحافظات المدن الكبرى ويستهدف فيه 500 ألف وحدة، ونعمل في مرحلة عاجلة بـ108 آلاف وحدة في 35 مشروعا و13 محافظة بتكلفة تتجاوز 90 مليار جنيه ستنتهي خلال سنة ونصف والبقية ستنتهي خلال 3 سنوات.