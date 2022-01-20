التنمية الحضارية: ننتهى من إنشاءات المنطقة الحرفية البديلة لورش القاهرة خلال سنة

كشف المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، تفاصيل إنشاء منطقة حرفية بديلة للورش ضمن المشروع القومي لإحياء القاهرة، قائلا: «هذا المشروع سيكون بديلا للحرف غير المتوافقة داخل القاهرة التاريخية مثل ورش السباكة والحدادة والنجارة والسمكرة وغيرها، وبدأنا الأعمال الإنشائية منذ فترة قريبة جدا، والموقف التنفيذي سيستغرق أقل من سنة».

المشروع مقام على 60 فدان

وأضاف «صديق» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن المشروع مقام على 60 فدان وبه أكثر من 950 وحدة مهنية وحرفية وورشة، بالإضافة إلى 15 عمارة: «الوحدات التي ننفذها لا تختلف عن أي عمل نفذناه في التجمعات السكنية الأخرى، وننفذ نفس النماذج التي نقوم بتنفيذها في أي كومباوند».

3 عقارات للمرأة المعيلة

وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية: «المشروع سيتضمن 3 عقارات للمرأة المعيلة، وهناك مجحموعة من المحلات التجارية والمهنية والحرفية ومسجد وكنيسة وموقف سيارات وكافيتريات ودورات مياه مجمعة».

كل الطرق تؤدي إلى المنطقة البديلة

ولفت صديق، إلى أن المشروع بني على محور جيهان السادات وبالتالي فإن الوصول إليه متاح من جميع الاتجاهات، عبر مصر الجديدة وحلوان ومدينة نصر، مشددًا على أن شبكة الطرق والمحاور الموجودة في القاهرة تتيح لأي شخص يصل إلى هذه المنطقة، بواقع 7 دقائق من مدينة نصر و10 دقائق من مصر الجديدة.