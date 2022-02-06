لطلاب المنازل.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية

حددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2022 بالنسبة لطلاب المنازل، موضحة أن آخر موعد في التقديم الإلكتروني للامتحانات هو يوم الخميس الموافق 24 فبراير الجاري، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسجيل استمارة الامتحانات.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم لطلاب المنازل

- 4 صور شخصية خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب ومختومة من المدرسة.

-أصل إيصال سداد رسوم الامتحانات وصورة منه بمبلغ 212 جنيها للمتقدمين للعام الأول والثاني و412 جنيها للمتقدمين للعام الثالث والرابع.

-صورة بطاقة لكل من الطالب وولي الأمر.

-استمارة التقدم ملونة ومستوفاة أختام المدرسة والإدارة التعليمية بعد طباعتها من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-بيانات نجاح 3 ع و 1 ث و2 ث ورسوب إن كان الطالب راسباً قبل نجاحه بالصفين الأول والثاني الثانوي ورسوب الصف الثالث الثانوي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

-عدد 2 طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيات.

-إقرار اطلاع الطالب على قرار منع اصطحاب المحمول وتنظيم أحوال إلغاء الامتحان رقم 205 لسنة 2020 المعدل للقرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015.

-تسجيل رقمي هاتف مفتوحين بصفة مستمرة للتواصل.

-حوالة بريدية 10 ج باسم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من أعوام الصف الثالث.

-كشف 150 د امتحانات ثانوية عامة والتأكد من استيفاء الاستمارة وجميع أوراق التقديم بالإمضاءات والأختام.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم، أن المدارس تبدأ استلام الاستمارات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر الجاري، موضحة أن المدارس المخصصة لاستلام الاستمارات هي مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنين والثانوية بنات ومدرسة عين شمس الثانوية وأطسا الثانوية المشتركة والشهيد أحمد عبدالعاطي ومدرسةأبوشقرة وإبشواي الثانوية المشتركة.