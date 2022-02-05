الاستعلام عن صرف بطاقة التموين: متاح عبر مصر الرقمية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، هي خدمة متاحة حاليًا عبر بوابة مصر الرقمية، بالنسبة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والبالغ عددهم 64 مليون مواطن، أو منظومة دعم الخبز والبالغ عددهم 72 مليون مواطن.

شروط الاستعلام عن صرف بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

واشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عند إتمام خدمة الاستعلام عن صرف بطاقة التموين، أن يكون طالب الخدمة هو صاحب البطاقة التموينية المدرجة باسمه البطاقة، أو أحد أفراد الأسرة المقيدين عليها.

خطوات الاستعلام عن بيانات صرف البطاقة

وتتيح بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، من خلال عدة خطوات، أمام صاحب البطاقة التموينية أو أحد أفراد الأسرة، البيانات الكاملة عن بطاقة التموين وعن آخر صرف مستحق للبطاقة سواء كان صرف خبز أو صرف للسلع التموينية، وذلك من خلال اتباع الخطوت التالية:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن صرف.

4- التسجيل بالحساب الخاص لصاحب البطاقة التموينية، أو أحد الأفراد المقيدين على البطاقة.

5 - اختيار أيقونة تأكيد بيانات بطاقة التموين.

6- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف، لتظهر آخر عمليات صرف بطاقة التموين للخبز والسلع التموينية.

كما تظهر بوابة مصر الرقيمة لخدمات التموين، بيانات حصة البطاقة التموينية من السلع والخبز المتبقية بعد الحصص المنصرفة لها، وذلك للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستحقين للدعم والذي تبلغ قيمته سنويا 87 مليار للخبز والتموين.

فيما تتيح بوابة مصر الرقمية، عدة خدمات تموينية أخرى ومنها تفعيل بطاقة التموين، وإصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين، ونقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة أخرى بشرط مطابقة عنوان محل الإقامة.