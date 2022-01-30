مصدر: لا يوجد حاليا رابط لتحديث بطاقة التموين.. سيتم الإعلان عنه قريبا

أكّد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّه لا يوجد رابط خاص بتحديث بطاقة التموين، مشددًا على أنَّ كل ما يثار ويتداول بشأن رابط تحديث بطاقة التموين هي بيانات خاطئة، مؤكّدًا أنَّ الوزارة لم تنته حتى الآن من محددات استكمال بيانات بطاقات التموين والتي أعلن عنها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من أجل ضبط منظومة الدعم.

رابط تحديث بطاقة التموين.. استمرار الاجتماعات بين عدة وزارات

وأكّد المصدر، لـ«الوطن»، إلى أن رابط تحديث بطاقة التموين من المقرر أن يتم الإعلان عنه عقب الانتهاء من الاجتماعات التي لا تزال تنعقد بين عدة وزارات معنية مع وزارة التموين من بينهم وزارات المالية والتضامن والزراعة والشهر العقاري وهي اللجنة الخاصة بالعدالة الاجتماعية، والتي تبحث حاليا ما يتعلق باستمارة استكمال بيانات بطاقات التموين.

استكمال بيانات بطاقات التموين

ونوه المصدر، إلى أنَّ جميع بيانات منظومة دعم التموين هي بيانات سليمة، وأن ما ترغب فيه وزارة التموين هو فقط استكمال بيانات بطاقات المواطنين من أجل ضبط منظومة الدعم والوصول إلى الأشخاص المستحقين للدعم ويصرفونه شهريا وغير المستحقين للدعم وهم مقيدين بقاعدة بيانات المنظومة.

وقال المصدر إنَّ استمارة استكمال بيانات بطاقات التموين ستكون إجبارية على كل مواطن يمتلك بطاقة تموين ومقيدا على قاعدة بيانات منظومة الدعم، موضحة أن الوزارة لم تقرر حتى الآن عما إذا كانت استمارة استكمال البيانات ستتاح في مكاتب التموين فقط أم ستتاح أيضًا عبر المنصات الرقمية لخدمات التموين سواء موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين.

تجدر الإشارة إلى أنَّ قاعدة بيانات منظومة دعم التموين مقيدا عليها 64 مليون مواطن يصرفون الدعم السلعي شهريًا بناء على عدد أفراد البطاقة الواحدة، فيما تشمل منظومة دعم الخبز 72 مليون مواطن مستحقون للخبز اليومي بواقع 5 أرغفة هي حصة كل مواطن مقيد على البطاقة التموينية يوميا من الخبز البلدي المدعم.