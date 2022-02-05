في أقل من 30 ثانية.. خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش

ضمن سلسلة الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استعراض تطور المعاش إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في أقل من 30 ثانية.

خطوات التسجيل على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

وحتى تتمكن من الاستعلام عن زيادة المعاش، يجب أن تقوم بتسجيل كمستخدم جديد، ويمكن هذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، والضغط على اسم مستخدم جديد، أو بشكل مباشر من هنــا.

- استيفاء البيانات الشخصية المطلوبة، التي تتضمن الاسم الأول واسم الأب، والجد، والعائلة، الاسم الأول للأم باللغة العربية، رقم بطاقة الرقم القومي، العنوان، الرقمي التأميني، العنوان، المحافظة، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وسيتم وضع اختيارين أمام المستخدم أما تأكيد برقم الهاتف، أو البريد الإلكتروني.

- وأخيرا الضغط على لست روربرت والموافقة على الشروط والأحكام.

- سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى البريد الإلكتروني المسجل، ويجب الضغط على اللينك.

- بعد الدخول إلى الرابط سيتم إرسال كود تعريفي إلى رقم الهاتف المسجل، يجب إدخاله، وهكذا تكون قمت بالتسجيل.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

وأتاح موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن تطور زيادة المعاش، إلكترونيًا، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التأمينات أو غيرها، لتوفير الوقت والمجهود، وللحد من انتشار جائحة كورونا بين كبار السن، من خلال اتباع الخطوات الاتية:

- أولا على المستعلم أن يقوم بالدخول على موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أو الضغط هنـــا.

- يقوم بعدها المستعلم بتسجيل الدخول كمستخدم على موقع التأمينات الاجتماعية.

- بعدها الدخول على خدمة «الخدمات التأمينية».

- ثم الدخول على الخدمة بعد التسجيل كمستخدم.

- ثم اختيار «صاحب المعاش».

- سيكون أمام المستعلم 3 خدمات، وهي استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، أو خدمة استعراض تطور زيادة المعاش، أو خدمة طلب معاش استثنائي.

- يقوم المستعلم باختيار الخدمة الثانية وهي «استعراض تطور زيادات المعاش».

- بمجرد الدخول على الصفحة، ستظهر مدى زيادة المعاش أم لا.