مصرع موظف على المعاش وزوجته بسبب ماس كهربائي في طنطا

شهدت قرية نفيا، بمركز طنطا في محافظة الغربية، حالة من الحزن بعد أن لقيا زوج وزوجته مصرعهما، إثر ماس كهربائي في سخان المياه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهما.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية نفيا، التابعة لمركز طنطا، بشأن وفاة موظف على المعاش وزوجته داخل منزل الزوجية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور وقوة من مباحث مركز شرطة طنطا، وتبين أن الجثتين للمدعو «على داوود»، 65 عاما، وزوجته «سعاد» ربة منزل، مقيمين قرية نفيا، مركز طنطا، وليس بهما أي علامات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهما.

وفاة الزوجة بماس كهربائي في الحمام

وكشف شهود عيان من القرية، أن المتوفين لديهما 3 من الأبناء، وعمرهما تخطى الـ60 عاما، والزوج موظف على المعاش، والزوجة ربة منزل، وأن الوفاة نتيجة تعرض الزوجة إلى ماس كهربائي من السخان الكهربائي الخاص بهم أثناء تواجدها في الحمام، و الزوج لقى مصرعه أيضا بسبب تعرضه إلى نفس الماس الكهربائي.

وأوضح شهود العيان، أنه جرى تشييع جثمان المتوفين من مسجد القرية، ودفنهما في مقابر العائلة، وسط مشاركة مئات المواطنين، وحالة من الحزن والأسى، وذلك عقب صلاة الظهر.