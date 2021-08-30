استشاري طب نفسي: «الحواديت المرعبة تسبب اكتئاب للأطفال»

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إن حواديت الأطفال الخارقة المرعبة التي يحكيها الآباء والأمهات تؤثر عليهم وقد يمتد هذا التأثير إلى مراحل الشباب والنضج، وفي تفاعلاتهم الاجتماعية والأسرية واختياراتهم في الحياة مثل الوظائف التي يتقلدونها.

وأوضح: «عندما نحكي للأطفال قصصا عن نماذج ناجحة فإنهم يحاولون تقليدها وتقمصها، أما الحكايات التي تتسم بالمخاوف المرضية مثل العفريت، قد تؤدي إلى التباس الأمر على الطفل ويصاب بالوساوس القهرية، خاصة أن 3% من الأطفال يصابون بالاكتئاب معظمهم نتيجة القصص المخيفة والمرعبة التي يسمعونها في البيت».

مخاطر حكايات «أبو رجل مسلوخة»

وأضاف «هندي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي: «لما أحكي لابني عن أبو رجل مسلوخة بخلق عنده تفكير خرافي، وده يخليه في الدجل والشعوذة وقراءة الفنجان لما يكبر، وبالتالي ميبقاش عنده تفكير منطقي رشيد أو تفكير سببي وهو ما قد يسبب مشكلات كبيرة في الطلاق والزواج».

الحواديت الخارقة تجعل الطفل قابلا للانقياد

وتابع، أن الطفل عندما يستمع إلى هذه الحكايات بكثرة فإنه يتحول إلى طفل قابل للإيحاء، وسهل أن يصبح عرضة للنصابين مثل عصابات توظيف الأموال، أي أنه يتحول إلى شخص سهل الانقياد، وبالتالي يجب أن يكون لمختلف الحواديت أهداف تربوية لتنمية مفاهيم الصدق والكذب وتجنب الخداع لدى الأطفال.

وواصل: «بعض الحكايات الخرافية تؤدي إلى إثارة مخاوف غير منطقية من البرق والرعد وشكل النار وعدم الاقدام في التعامل مع المشكلات الاجتماعية».