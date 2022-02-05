ناشط مغربي: «يتبقي 70 سم للوصول للطفل ريان»

قال نوفل بعمري، ناشط بالمجتمع المدني في المغرب، اليوم، إن الطفل ريان لاقى حملة تعاطف كبرى من كافة مواطني الدول العربية والعالم أجمع، مؤكدا أن رجال الحماية المدنية لم يصلوا للطفل حتى الآن، ويتبقي 70 سم للوصول له.

عملية إنقاذ الطفل ريان شملت 3 مراحل

وأضاف «بعمري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن عمليات الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان بدأت منذ الثلاثاء الماضي، ومستمرة حتى الآن، وشملت 3 مراحل للوصول إلى هذا الطفل.

تقدير الموقف بالمرحلة الأولى

وأوضح أن المرحلة الأولى تم فيها تقدير الموقف من خلال عناصر الوقاية المدنية، وعملوا على الدخول من أجل الوصول للطفل ريان لإخراجه، ولكن فوجئ الجميع بأن القطر الدائري للبئر لا يسمح بذلك.

وأكد أنه في أعقاب ذلك، تم اللجوء إلى عمليات الحفر بالبئر لإنقاذ الطفل، وهي عملية معقده بسبب مكان البئر ونوع التربة الصعبة، وأي حفر بآلات يؤدى إلى انهيار هذه التربة وفقدان أي أمل في إنقاذ الطفل، متابعا: «انطلقت العملية على مرحلتين؛ الأولى حفر بشكل عمودي لأكثر من 30 مترا بالآلات والجرارات، وبالموازاة مع الحفر هرول الطاقم الطبي لإمداد الطفل بالأكسجين».