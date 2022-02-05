علاج 5 آلاف مواطن بالبحر الأحمر ضمن أسبوع الصحة في الصعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم التوعية الصحية والخدمات العلاجية لـ5 آلاف مواطن فى محافظة البحر الأحمر بالمجان، ضمن «أسبوع التوعية الصحية بمحافظات الصعيد» الذى أطلقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ«الصحة» فى بيان أمس، إنه تم عقد 83 ندوة تثقيفية إلى جانب 210 لقاءات للتوعية المجتمعية، حيث انتشرت فرق التواصل المجتمعى فى كل القرى والمراكز المستهدفة بالمحافظة، كما شمل الأسبوع إطلاق القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، إلى جانب القوافل المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل ضمت تخصصات «باطنة، جراحة، عظام، أطفال، أسنان، مسالك بولية، جلدية، أنف وأذن، صدر»، فيما ركزت فرق التواصل المجتمعى، التى جابت المحافظة، على توعية المواطنين بالخدمات الصحية المقدمة لهم وكيفية الاستفادة منها، وبأهمية المتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة، بما يسهم فى الحفاظ على الصحة العامة، كما عملت على توعيتهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا»، مع حثهم على الإسراع والتسجيل عبر الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاحات.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة فى البحر الأحمر، إن أسبوع الصعيد فى المحافظة شهد تطعيم 3770 مواطناً بلقاحات «كورونا»، إلى جانب توقيع الفحص الطبى على 1238 مواطناً وتقديم العلاج لهم بالمجان، ضمن مبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار «100 مليون صحة»، وتضمنت «دعم صحة المرأة، والعناية بصحة الأم والجنين، والاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثى الولادة، وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى».